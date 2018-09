Inter, seduta in vista della gara contro il Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la preparazione dell'Inter di Luciano Spalletti in vista della settima giornata di campionato: sabato sera a San Siro arriva il Cagliari. Nella seduta odierna presso il Centro Sportivo Suning, i nerazzurri hanno dapprima svolto stretching in palestra per poi spostarsi sul campo: riscaldamento, andature, agilità, reattività, torello e focus tattico per chiudere.