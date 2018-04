Inter, seduta mattutina: squadra divisa in due gruppi

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Allenamento mattutino per l'Inter, iniziato in palestra con la squadra divisa in due gruppi. Chi ha giocato col Chievo, dopo lo stretching in palestra, ha svolto lavoro di scarico in campo. Coloro che non sono scesi in campo ieri, dopo un breve percorso di forza in palestra, si sono spostati in campo per esercizi di rapidità e possesso palla.

In chiusura una partitella a campo ridotto con pallone sempre in gioco. Aggregati al gruppo anche alcuni giocatori della Primavera.