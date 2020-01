Inter, seduta pomeridiana: Asamoah regolarmente in gruppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter al lavoro anche oggi per preparare la trasferta di lunedì a Napoli. Come riporta Inter Tv, la seduta pomeridiana del gruppo di Antonio Conte è iniziata con il riscaldamento in campo, poi approfondimento a livello atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Anche Kwadwo Asamoah si è allenato regolarmente con il gruppo.