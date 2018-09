Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta pomeridiana per l'Inter di Luciano Spalletti, tornata ad allenarsi quest'oggi al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile in vista della sfida di sabato contro il Parma. Allenamento a ranghi ridotti per i nerazzurri, senza i Nazionali: classico riscaldamento in palestra con cyclette ed esercizi a terra, focalizzati sull'allungamento ed aerobica. Sul campo, invece, tanto spazio al pallone: si è iniziato con un'esercitazione sul possesso palla con la regola dei due tocchi, subito dopo un lungo focus tattico. Nel finale partitella tra big e Primavera, a ritmi molto intensi vista la breve durata (5' per tempo): la gara è terminata sul risultato di 1-1 con Eddy Salcedo (nell'occasione aggregato alla prima squadra) andato a segno.