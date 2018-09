Inter, seduta post Fiorentina. Lautaro Martinez in gruppo

Fonte: fcinternews.it

L'Inter di Luciano Spalletti si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile all'indomani della vittoria interna contro la Fiorentina. Solita seduta di scarico in palestra per tutti coloro che sono scesi in campo nel match disputato al cospetto della Viola. Tutti gli altri - tra i quali spicca il nome di Lautaro Martinez - hanno invece svolto un lavoro sul campo, incentrato alla preparazione della prossima sfida con il Cagliari. Esercizi di stabilità, reattività ed agilità durante il riscaldamento. La seconda parte ha invece visto un'esercitazione focalizzata sul possesso palla e sul lavoro aerobico. Partitella finale contro alcuni tesserati della Primavera.