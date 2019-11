© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi migliora e l'obiettivo dell'Inter è quello di mandarlo in campo per uno spezzone di partita al rientro dalla sosta contro il Torino per poi averlo a completa disposizione per la trasferta di Praga in Champions League, gara decisiva per le sorti dei nerazzurri nella massima competizione europea. A riportarlo è il Corriere dello Sport.