Inter, senti Hazard: "Con Lukaku in squadra giocano tutti meglio"

Nella lunga intervista rilasciata da Eden Hazard al Corriere della Sera, la stella del Real Madrid, arrivato in estate in Spagna dal Chelsea, spende parole al miele per l'ex compagno Romelu Lukaku, trasferitosi all'Inter proprio dai Blues: "È un attaccante fantastico". Di Lukaku, Hazard ha decantato la capacità di adattarsi a più stili di gioco e far segnare i compagni: "Sa fare molte cose. Per esempio è uno specialista per creare quelle che chiamiamo 'seconde giocate'. Con lui in squadra giocano tutti meglio".