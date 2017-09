Inter, servirà almeno un mese per rivedere in campo Cancelo

Fonte: Fcinternews.it

Prosegue il programma di recupero di Joao Cancelo, dopo la distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro che il portoghese ha rimediato durante il ritiro con la sua Nazionale. Come sottolinea Sky Sport, il laterale lusitano, rientrato immediatamente in Italia dopo che lo staff medico federale ha riscontrato il problema, sta attualmente svolgendo un percorso di riabilitazione che proseguirà anche la prossima settimana. Per rivedere Joao Cancelo in campo con la maglia dell'Inter, tuttavia, servirà almeno un mese, se non 5 settimane.