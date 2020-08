Inter-Shakhtar, boom di spettatori in tv: 6,3% di share, nuovo record di Europa League

La semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, in diretta lunedì dalle 21 su Sky Sport, ha totalizzato 1 milione e 177 mila spettatori medi, 2 milioni e 473 mila spettatori unici e la migliore share di sempre per la competizione con il 6,3%. Su TV8 il match ha registrato il migliore ascolto della serata generalista con 2 milioni e 678 mila spettatori medi e il 14,25% di share. Anche per TV8 si tratta della migliore share in assoluto per un match di UEFA Europa League. Su Sky Go 96mila device collegati simultaneamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.