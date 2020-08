Inter-Shakhtar Donetsk, per gli ucraini bilancio negativo contro le squadre italiane

Lunedì il confronto di Europa League con l'Inter e lo score dello Shakhtar Donetsk in 24 sfide contro le squadre italiane è negativo: 15 sconfitte, 7 vittorie e 2 pareggi. Oltre ai nerazzurri, vittoriosi per 2-0 a Donetsk nel 2005 prima del pareggio per 1-1 in campo neutro, lo Shakhtar ha affrontato Milan, Lazio, Roma, Napoli, Vicenza e Atalanta in Europa.