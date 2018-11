Distrazione muscolare per terzino, out con Frosinone

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - L'Inter perde anche Dalbert. Il terzino brasiliano si è infatti infortunato in allenamento: gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. ''Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana'', ha spiegato la società nerazzurra.

Dalbert salterà così sicuramente la gara di sabato con il Frosinone, quando tra i terzini mancherà anche Sime Vrsaljko, e rischia di essere out anche per le gare contro Roma e Juventus, in programma nella prima settimana di dicembre.