Inter, si teme un lungo stop per Nainggolan: "Dovevo morire?"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si teme un lungo stop per Radja Nainggolan dopo l'infortunio alla caviglia subito nel corso del derby contro il Milan. Il Ninja si è confrontato a più riprese con Biglia, per poi avere la peggio. A fine partita era arrabbiatissimo e lo ha fatto sapere tramite un breve post su Instagram: "Dovevo addirittura morire!!! E mo?". Impossibile riaverlo per il Barcellona. Gli esami strumentali diranno quanto dovrà restare fuori.