© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Gigi Simoni, ex tecnico fra le altre dell'Inter, ha parlato a FcInterNews dell'attualità di casa nerazzurra: "Serve armonia nel gruppo per centrare i risultati. Non si vince e non si va lontano se ci sono problemi nello spogliatoio. Lo scontro Icardi-Perisic? I giocatori di oggi sono più individualisti, pensano prima a loro stessi e poi al bene della squadra. Credo che sia complicato ricucire realmente lo strappo. Serviva uno sforzo della società a proteggere il tecnico che è rimasto solo. Non è possibile che ci siano contrasti nello spogliatoio senza che la società metta subito un freno. Immagino che a fine stagione andranno via sia Icardi sia Perisic".