Sta per cominciare il match decisivo per il futuro dell'Inter in Champions contro il Psv Eindhoven. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore nerazzurro Milan Skriniar: "Stasera secondo me e tutta la squadra è una delle partite più importanti per l'Inter negli ultimi anni. Dobbiamo dare tutto e andare a vincere".