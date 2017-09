Inter, Skriniar: "Un duro colpo non poter giocare contro la Scozia"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il 2-1 subito contro l'Inghilterra, il difensore della Slovacchia e dell'Inter Milan Skriniar ha commentato ai media di casa la partita: "Abbiamo iniziato bene, abbiamo segnato un bel gol e tenevamo bene il possesso di palla. Loro hanno segnato su un'azione da corner corto, un nostro errore che fino a quel momento eravamo riusciti a evitare. Preso il gol il nostro entusiasmo è diminuito, a livello psicologico abbiamo pagato. Gli inglesi hanno qualità e un po' alla volta hanno preso possesso del gioco e aumentato il numero di occasioni. Erano veloci, dinamici e andavano sul pallone con agonismo, inoltre hanno difeso come di solito le grandi squadre non fanno, con difensori e attaccanti".

Sulla sua prestazione.

"Penso di aver fatto bene, quando intorno a te ci sono giocatori di qualità è meglio. Abbiamo provato a giocarcela a viso aperto, non solo a difenderci. La mia posizione? Quando sei a centrocampo devi correre di più e le energie finiscono prima. Io ho provato comunque ad aiutare la squadra. Non importa dove l'allenatore mi posiziona, anche se mi trovo meglio da difensore".

Salterà la Scozia per squalifica.

"Quando mi sono reso conto subito dopo la partita che non potrò giocare è stato un duro colpo. Abbiamo una squadra abbastanza buona e non sarà un problema la mia sostituzione".