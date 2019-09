Fonte: dal nostro inviato Simone Bernabei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si profila il tutto esaurito questa sera a San Siro per Inter-Slavia Praga, match d'esordio in Champions League della compagine allenata da Antonio Conte. Secondo quanto trapelato finora sugli spalti del 'Meazza' dovrebbero esserci circa 55mila spettatori.