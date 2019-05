Inter, Spalletti: "Abbiamo già giocato e vinto senza Brozovic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della consueta conferenza stampa nella Media House del Suning Training Centre, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti oggi ha risposto alle domande inviate via Facebook dai tifosi, con la mediazione di Inter TV. Questo quanto raccolto da FcInterNews.it:

Come ha visto la sua squadra in settimana sotto l'aspetto mentale?

"Come tutte le settimane, negli ultimi periodi. Calciatori che si allenano in modo corretto pensando di avere davanti la possibilità di riportare l'Inter in Champions e determinati a raggiungere l'obiettivo".

Di Carlo ha parlato di un Chievo al Meazza con l'obiettivo di fare punti.

"Corretto, sarei meravigliato se avesse fatto altri discorsi. Noi dobbiamo vincere cercando di essere migliori dei nostri avversari, non facendoli diventare peggiori. Ognuno mette dentro la partita tutte le qualità".

Ci saranno molte assenze, come si sostituisce Brozovic?

"Già accaduto che sia mancato e l'Inter abbia vinto ugualmente. Borja ha fatto vedere che sa fare il regista puro, Gagliardini quando chiamato in causa ha sempre meritato di essere scelto la volta successiva anche se non l'ho fatto. Vecino è un calciatore con grandi qualità. Possiamo farci giocare anche Joao Mario che probabilmente per la qualità tecnica che ha ne verrebbe fuori bene".

Domani pubblico delle grandi occasioni.

"A loro si racconta difficilmente quello che potrebbe succedere, loro sanno qual è l'obiettivo, cosa vogliono che noi facciamo. Grandissimi complimenti per il sostegno di tutto l'anno, insieme saremo più forti"