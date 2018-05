Inter, Spalletti: “Miranda? Valuterò domani. Skriniar leader, è fortissimo”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente in conferenza alla vigilia della gara contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato di Miranda. “Non lo rischiamo se c'è il dubbio che possa infortunarsi nuovamente. Vedremo domattina. Da subito è migliorato, diciamo che non farlo giocare settimana scorsa era già stata una precauzione", ha detto il tecnico che ha poi fatto il punto su Milan Skriniar: “Leader assoluto? Lo è già. Ha voluto fortemente l'Inter. Dal primo momento in cui è arrivato da noi ha sempre lasciato il segno, partita dopo partita, meritando quell'etichetta di calciatore forte. E' un calciatore fortissimo, può giocare ovunque nel mondo".