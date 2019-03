Inter, Spalletti cerca di recuperare pedine: torna Keita? Oggi test Perisic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di buone nuove (per ora non ne sono arrivate) sul fronte Icardi, l'Inter sfoglia la margherita e cerca di recuperare le risorse offensive a disposizione di Spalletti. Contro la SPAL, scrive Tuttosport, potrebbe rivedersi, almeno per uno spezzo di gara, Keita Balde. Oggi Ivan Perisic si sottoporrà a nuovi esami per valutare l'entità dell'infortunio rimediato a Francoforte: non è escluso che il croato possa andare in panchina contro la formazione di Semplici. Sempre fermo Radja Nainggolan: assente sicuro nel ritorno contro i tedeschi, l'ex Roma proverà a recuperare per il derby, in programma il 17 del mese.