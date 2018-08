Inter, Spalletti e i tre nodi da sciogliere: Politano favorito su Keita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre dubbi e due certezze. Questo il quadro dell'Inter verso la gara contro il Torino. Punto primo: Politano-Keita si giocano il posto sulla fascia destra nella linea dei trequartisti, De Vrij e Miranda una maglia nel cuore della difesa, mentre Vrsaljko-D’Ambrosio si sfidano per il ruolo di terzino destro. Punto secondo: con i rientri di Skriniar e Perisic, l’Inter ritroverà due protagonisti fondamentali dell’ultima stagione. Un insostituibile come il difensore slovacco e un imprescindibile come il croato che nell’economia degli equilibri di squadra e per qualità fisiche è un giocatore unico per questa squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.