Inter, Spalletti e la tentazione Icardi. L'argentino ancora dal primo minuto?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter deve ricominciare a vincere, capire se dopo il blackout con l’Atalanta può infilare un’altra serie positiva. Il Frosinone penultimo l’unica partita l’ha vinta in trasferta, ma è pure imbattuto da quattro giornate, segno che una sua quadratura l’ha trovata. Sulla carta resta l’avversario migliore per riattaccare la corrente, anche perché dopo la sosta i nerazzurri si ripresentano quasi sempre vincendo. Persi per infortunio Vrasaljko e Dalbert, ma recuperato a pieno Nainggolan, Spalletti al solito ruoterà la formazione. Però, nonostante gli impegni ravvicinati - riporta il Corriere della Sera - potrebbe non privarsi dall’inizio di Mauro Icardi, bomber ormai consacrato anche con l’Argentina. Sette gol nelle ultime cinque partite giocate in campionato, quello in Champions con il Barcellona, più la prima rete realizzata con la Nazionale contro il Messico: Icardi non conosce sosta. Certo la chance per Lautaro Martinez potrebbe essere da sfruttare, perché nelle tre partite dopo il Frosinone non avrà l’occasione di cominciare dall’inizio. È un dubbio che l’allenatore si trascina, ma il tecnico non vuole complicazioni, piuttosto una partita da chiudere in fretta ricalcando i match con Cagliari e Genoa.