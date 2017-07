Inter, Spalletti: "Joao Mario out? Voglio vedere anche gli altri calciatori"

© foto di Francesco Fontana

Ultimo impegno in terra asiatica per l'Inter di Luciano Spalletti. Dopo i successi contro Lione e Bayern Monaco, la formazione nerazzurro affronta al National Stadium di Singapore il Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, poco prima della gara, ha detto: "Parto dal punto di vista dello sviluppo del lavoro. Se gli allenamenti sono fatti con qualità e disponibilità, sono fiducioso per le partite. I giocatori hanno lavorato bene, dando seguito a quanto fatto prima del Bayern, quindi sono fiducioso. Joao Mario ha qualità, se capisce quelle 2-3 cose che servono per completare la sua qualità sulla trequarti diventerà un top player. Oggi non giocherà dall'inizio, ho una rosa di qualità e voglio rendermi conto degli altri elementi. Ma ci sarà occasione per vederlo in campo", le parole di Spalletti riportate da Fcinternews.it.