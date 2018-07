Inter, Spalletti: "L'inizio del campionato nasconde sempre insidie"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro ha commentato il calendario di Serie A 2018/19 sorteggiato quest'oggi a Milano: "L'inizio del campionato nasconde sempre insidie: ancora non si conosce il proprio reale valore, per tutti ci sono ancora tante cose da mettere a posto, per cui bisogna affrontarlo nel modo giusto e con entusiasmo. Chiaramente bisogna cercare di vincere subito contro il Sassuolo, per poi ritrovare il nostro pubblico in casa a San Siro nella seconda giornata contro il Torino: saremo di nuovo insieme ai nostri tifosi, che ci hanno dato una spinta eccezionale lo scorso anno. Alcune partite possono sembrare abbordabili ma poi nel calcio succede di avere dei cali imprevisti: dovremo affrontare ogni squadra cercando sempre di mettere in difficoltà, sia contro le big, sia contro le cosiddette più piccole".