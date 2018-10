Inter, Spalletti punta su Brozovic per vincere il derby col Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter punta su Marcelo Brozovic per vincere il derby dopo la sosta. Rientro anticipato dalla Croazia per il centrocampista che deve gestire le forze dopo l'infortunio in vista della gara contro il Milan. La scommessa di Spalletti, che non ha spinto per avere un altro centrocampista durante lo scorso mercato, sta pagando e con lui la squadra ha un rendimento superiore, come dimostrato anche nell'ultima partita a Ferrara contro la SPAL. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.