Inter, Spalletti: "Tifosi encomiabili, giocatori dispiaciuti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, dopo la gara persa contro il Sassuolo, parla l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti: "Non siamo stati ordinati, lucidi nei momenti chiave. Sotto l'aspetto del cuore e delle gambe abbiamo fatto tanta roba. Non siamo stati bravi davanti alla porta. Il Sassuolo ha lavorato bene, Politano e Berardi galleggiavamo tra mediana e difesa e ci hanno messo in difficoltà, costringendoci ad abbassarci. Non sempre con gli esterni siamo riusciti a chiudere con efficacia".

Finale - "C'è stata confusione, troppa densità nell'area. Eder e Karamoh non hanno dato impulso di freschezza e qualità. Peccato".

Sassuolo - "Il Sassuolo ha fatto la sua gara, si è impegnato. Lo dico dopo quello che si è detto in settimana".

Icardi e Eder - "Una scelta difficile soprattutto in questa fase del campionato. Se mandi più all'esterno Mauro non rende come dovrebbe".

Champions sfumata? - "Se avessimo vinto oggi, contro la Lazio sarebbe stata un'altra gara. Ora aspettiamo domani la sfida contro il Crotone. I giocatori sono veramente dispiaciuti. Al pubblico dico che con loro la Champions l'abbiamo già raggiunta".