Inter, Spalletti: "Vittoria che ci lascia una convinzione diversa"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A Sky Sport, dopo il match vinto contro il Tottenham, parla l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "Ci lascia una convinzione diversa rispetto al nostro risultato. Icardi per noi è un riferimento forte e forse gli ha giovato un po' non aver giocato contro il Parma tutta la gara. Lui è una persona seria, non è uno che scappa. Ma di grandi giocatori ne abbiamo altri e qualche volta dobbiamo vincere anche senza Mauro. Tutte le partite gli stessi undici non le possono giocare. A volte siamo rimasti lontani dalla manovra dai loro due: a Mauro piace andare oltre la linea, mentre Radja ha una condizione non ottimale vista la lunga assenza. E dobbiamo anche evitare di perdere palla in maniera ingenua dopo averla riconquistata”.