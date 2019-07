Inter, squadra a Lugano. Stasera prima cena di Conte con la squadra

L'Inter è già arrivata a Lugano, dove domani inizierà il ritiro della squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte. Come testimoniato dai calciatori nerazzurri attraverso le rispettive stories su Instagram, i tesserati della Beneamata hanno raggiunto il Ticino dopo la partenza avvenuta nel tardo pomeriggio dal Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. In attesa dell'inizio degli allenamenti, questa sera - come riportato dall'emittente Rsi - vi sarà l'occasione per la prima cena del nuovo tecnico Antonio Conte insieme alla sua squadra. Da domani, l'inizio del ritiro a Cornaredo.