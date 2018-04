Inter, squadra subito a lavoro dopo la Juventus

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

A poche ore dalla sfida contro la Juventus, l'Inter è tornata in campo al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti per sostenere una seduta di allenamento mattutina. La sessione di lavoro è iniziata in palestra, con la squadra divisa in due gruppi in base ai minuti disputati contro la formazione di Allegri: la prima parte, con impegnati tutti i nerazzurri, è stata contraddistinta da esercizi di stretching e ginnastica a terra. Nella seconda fase, per chi non è sceso in campo al "Meazza", andature e scatti in palestra prima di spostarsi sul campo per torello e partitelle.