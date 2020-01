© foto di Federico De Luca

Il portiere nerazzurro Samir Handanovic, come riferito da Opta, ha parato ben 24 dei 79 rigori affrontati in Serie A. Per una percentuale che si aggira intorno al 30%. Lo sloveno, nell'ultimo match di campionato tra Inter e Atalanta, ha salvato la Beneamata allenata da Antonio Conte respingendo dagli undici metri il tiro dal dischetto effettuato da Luis Muriel. Carisma da vero capitano.