Inter, supporto a mister e squadra: dirigenza al completo ad Appiano

© foto di PhotoViews

Tutti i dirigenti alla Pinetina per supportare mister Luciano Spalletti. Marotta, Ausilio e Gardini, dirigenti dell'Inter, sono presenti questa mattina ad Appiano Gentile per far sentire la loro fiducia al tecnico e alla squadra alla ripresa degli allenamenti in vista della delicata sfida di campionato contro il Parma.