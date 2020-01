Inter, terapie per Brozovic. Gagliardini a parte, Conte prova a recuperarlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri, spiega il Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile c'era anche Marcelo Brozovic che però si è sottoposto ad una seduta di terapie per recuperare dalla distorsione alla caviglia. Lavoro differenziato per Roberto Gagliardini, uno che Conte spera comunque di recuperare per la sfida col Cagliari. Per Brozovic, invece, più probabile la convocazione in Coppa Italia contro la Fiorentina.