Inter, testa al PSV: out Nainggolan, dubbio Vecino. Borja Valero dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la Juventus, l'Inter pensa già al Psv Eindhoven. Alla luce del turnover applicato da Spalletti con la Juve (dove titolari erano Gagliardini e Joao Mario, entrambi fuori dalla lista Uefa) è probabile il rientro di Borja Valero come titolare - scrive Tuttosport -. Nainggolan sarà di nuovo fuori, ed è forte dubbio Vecino: ieri in panchina per un problema al quadricipite alto. In difesa si rivedranno De Vrij (ieri gli è stato preferito Miranda) e D’Ambrosio mentre in attacco potrebbe toccare a Keita che allo Stadium ha dovuto cedere il posto a Politano.