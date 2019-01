Fonte: Fcinternews.it

Ospite della redazione di Bisnis.com, l'ex presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato della cessione delle sue quote in FC Internazionale, che andranno al fondo LionRock ma che inizialmente sembravano destinate a Jack Ma: "Nel 2016, durante la transazione con Suning Group, è stato firmato un accordo che mi avrebbe permesso di chiedere al nuovo proprietario di acquisire le restanti quote di minoranza". Ma su chi gli subentrerà, il Tycoon non mostra particolare interesse: "Suning potrebbe cedere a Jack Ma o a chiunque ritenga opportuno".