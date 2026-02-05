Inter-Torino 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (35’ st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (12’ st Sucic), Diouf, Cocchi (30’ st Bisseck); Thuram (12’ st Lautaro), Bonny (12’ st Esposito). A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (16’ st Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (16’ st Lazaro), Anjorin (16’ st Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (41’ st Nkounkou); Kulenovic, Njie (28’ st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
