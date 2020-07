Inter-Torino 3-1, Tuttosport titola: "Scippo ai granata, mani di Bastoni rigore sacrosanto"

vedi letture

"Scippo al Toro, si scatena l'Inter". Tuttosport titola così già a pagina 2 e 3 sulla vittoria dei nerazzurri contro i granata nella sfida di ieri sera, valida per il 32° turno di Serie A (3-1). "Il mani di Bastoni è un rigore sacrosanto, in linea con le regole attuali, eppure non rilevato né da Massa, né dal VAR, in colpevole silenzio", continua il quotidiano torinese all'interno dell'articolo. "E Conte gode: secondo in classifica", la chiosa sul tecnico della 'Beneamata'.