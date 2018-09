Inter-Tottenham, la moviola de La Gazzetta: "Spurs, mancano due gialli"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Questa la moviola dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di Champions di San Siro tra Inter e Tottenham (terminata col successo 2-1 per i nerazzurra): "Al 19’ Nainggolan sulla trequarti fermato irregolarmente da Davies: fallo al limite del giallo, ma il francese Turpin decide di soprassedere. Due minuti dopo, però, non usa lo stesso metro con l’interista Skriniar, che atterra Son: qui scatta l’ammonizione, tra le proteste dei nerazzurri e di San Siro. Al 38’, arriva il primo giallo anche per il Tottenham: Nainggolan atterrato da Sanchez al limite dell’area. Al 41’, Vertonghen entra nettamente in ritardo su Perisic, ma Turpin lascia il giallo nel taschino anche in questo caso. Ma solo un paio di minuti dopo, è Perisic ad essere ammonito per una scivolata su Eriksen. Nella ripresa, al 6’ arriva anche il giallo per Vertonghen, che trattiene Nainggolan. Al 17’ Handanovic respinge un tiro di Lamela, Son e Kane sono in agguato pronti a ribattere in rete ma l’assistente li pizzica in fuorigioco. Al 37’ viene ammonito il portiere del Tottenham Vorm, che già da parecchi minuti ritarda la ripresa del gioco. Poi il gran finale tutto nerazzurro".