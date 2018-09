Inter, tre dubbi per Spalletti: Perisic verso l'esclusione con la Samp

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione in vista del match contro la Sampdoria in programma per stasera. L'undici dell'Inter è ancora in certo, poiché presenti i ballottaggi tra Brozovic e Candreva a centrocampo, ma soprattutto tra Politano e Candreva sulla fascia destra e Keita e Perisic su quella sinistra; l'ex Sassuolo e lo spagnolo sono avvantaggiati. Nessun dubbio su Nainggolan alle spalle di Icardi nel 4-2-3-1 disegnato dall'allenatore di Certaldo. A riportarlo è La Stampa