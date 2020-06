Inter, tutti a disposizione a parte Vecino: recuperati De Vrij, D'Ambrosio e Godin

Buone notizie per Antonio Conte dall'infermeria dell'Inter, in vista della gara della Samp, la prima in campionato dopo la Coppa Italia contro il Napoli. Tutti gli acciaccati sono infatti tornati in gruppo, a parte Matias Vecino, ancora ai box. Secondo quanto riportato da Sky Sport ha invece recuperato Stefan de Vrij, uscito per un affaticamento contro i partenopei, così come Danilo D'Ambrosio e Diego Godin.