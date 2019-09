Inter Tv entra in offerta Dazn

Emittente nerazzurra primo canale club in offerta piattaforma

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Dazn e l'Inter hanno stretto un accordo di distribuzione che vedrà la presenza dei contenuti di Inter Tv nella piattaforma di streaming. Inter Tv diventa il primo canale tematico di un club ad entrare a far parte dell'offerta di Dazn in Italia. Gli utenti - informa una nota - potranno avere accesso all'intera programmazione del canale. "L'ingresso di Inter Tv sulla piattaforma è un'ottima notizia per tutti i nostri appassionati che avranno a disposizione ancora più contenuti - ha commentato l'Executive vice president Southern Europe di Dazn, Veronica Diquattro -. Con l' accordo proseguiamo nel nostro obiettivo principale, ovvero offrire ai tifosi un'esperienza di visione ricca e completa. Inter Tv è solo il primo canale tematico di un club a cui diamo il benvenuto sulla nostra piattaforma". "Tifosi e gli appassionati potranno avvicinarsi una volta di più al mondo nerazzurro attraverso i dietro le quinte e molti contenuti esclusivi e di alto livello", le parole del Ceo corporate Inter, Alessandro Antonello.