Inter-Udinese, la moviola di Gazzetta: "Mani Fofana, rigore scontato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mani Fofana, il rigore c'è". La Gazzetta dello Sport di oggi analizza come di consueto gli episodi arbitrali delle gare di ieri, in questo caso di Inter-Udinese (1-0). Sembra giusta la decisione di assegnare un calcio di rigore ai nerazzurri, poi trasformato da Icardi per il gol partita: "Al 29’ angolo di Brozovic, mani di Fofana abbastanza evidente: i giocatori dell’Inter protestano, Abisso lascia proseguire, dopo qualche secondo di troppo arriva la chiamata al monitor del VAR Calvarese. A quel punto il rigore è quasi scontato, l’intervento dell’ivoriano è piuttosto maldestro". Altrettanto corretto anche l'annullamento per fuorigioco del secondo gol del capitano dell'Inter: "Ad un minuto dal 90’ Icardi segna imbeccato da Lautaro, ma in fuorigioco".