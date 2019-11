Fonte: Fcinternews.it

Attesa in casa Inter per l'esito degli esami strumentali ai quali deve sottoporsi Nicolò Barella, uscito a fine primo tempo della gara contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro rimediata nel tentativo di eseguire un colpo di tacco. Antonio Conte, nel dopo-partita, ha auspicato non ci siano risvolti pesanti, e in questo senso da Sport Mediaset arrivano comunque notizie che inducono ad un moderato ottimismo: il giocatore ha infatti lasciato l'Olimpico-Grande Torino senza la necessità di ricorrere alle stampelle.