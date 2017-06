Inter, Vecchi: "Il mio futuro è qua, lavorerò in sinergia con Spalletti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Primavera dell'Inter Stefano Vecchi ha parlato a Radio 24 del caso Donnarumma e del successo in campionato contro la Fiorentina: "Lavorare coi giovani è sempre difficile e complicato, soprattutto quando si affacciano alla prima squadra e vedono realtà totalmente diverse, con campioni con stili di vita diversi da quelle dei ragazzi. Donnarumma non è cresciuto piano piano, si è trovato di punto in bianco a giocare titolare in una grande società come il Milan. Ha bruciato le tappe, non ha più il problema di crescere. Lui sa ciò che perde ma non può sapere cosa troverà, lui e l'entourage avranno fatto le valutazioni del caso. L'Inter? All'inizio abbiamo preso qualche batosta, ma ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo raggiunto un grande successo. Per loro l'equazione lavoro-risultati-successi è chiara e se la stanno vivendo al massimo. Il mio futuro? Io devo lavorare in sinergia con Spalletti, noi della Primavera dobbiamo essere a disposizione della prima squadra. In futuro non so, sicuramente il prossimo anno la Primavera dell'Inter. Sono molto contento di questa scelta. In Italia servirebbero le seconde squadre, perché passare dal giocare con ragazzi di 17-18 anni alla Serie A è complicato, due anni in più di crescita farebbero comodo".