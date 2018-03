Inter, Vecchi: "Siamo al Viareggio per vincere"

Fonte: FcInterNews.it

Stefano Vecchi affida anche ai microfoni di InterTv le sue impressioni successive alla qualificazione alle semifinali della Viareggio Cup della sua Inter, dopo la vittoria contro il Genoa: "Se siamo venuti a Viareggio è perché vogliamo arrivare sino in fondo e provare a vincere. Sappiamo benissimo che abbiamo tante assenze, ma giocare partite come quella di oggi ci dà tanta fiducia per il prosieguo del torneo. Quest'oggi abbiamo dimostrato di giocare con voglia, attenzione e mettendo in campo lo spirito giusto. Qui a Viareggio stiamo facendo bene. Va dato il giusto merito a chi ha giocato di meno e in questo torneo vuole dimostrare il suo valore, come i ragazzi della Berretti. Siamo molto contenti di quanto fatto".