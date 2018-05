Inter, Vecino: "Arriva in Champions è stato pazzesco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, ha parlato - al suo arrivo in Uruguay per la preparazione alla Coppa del Mondo - dell'approdo in Champions League con i nerazzurri. "È stato pazzesco, l'Inter ha un sacco di fan e ci stavano aspettando tutti. Vivono molto intensamente l'attaccamento alla maglia".