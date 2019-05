Inter, Vecino ci prova per il Chievo. Altrimenti toccherà ai precari

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ultime sull'Inter da La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri, attesi dalla sfida contro il Chievo, a centrocampo possono contare su Gagliardini, Borja Valero e Joao Mario. Contro il Chievo, con Brozovic squalificato, Luciano Spalletti ne sceglierà due(Gaglia e Borja favoriti), come coppia davanti alla difesa nel 4-2-3-1 d’ordinanza. In realtà una quarta alternativa c’è, ed è uno che invece nelle serate di gala ha lasciato più di un segno: Matias Vecino.

L’uruguaiano ieri ha lavorato a parte, nel primo allenamento settimanele della squadra. Ma già oggi o domani potrebbe tornare in gruppo e c’è ottimismo che, complice il posticipo a lunedì, Vecino sia fra i convocati per la penultima gara stagionale a San Siro. Solo gli sviluppi in settimana diranno però se sia possibile vederlo subito titolare.