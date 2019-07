Messa in archivio la prima uscita dell'era Conte, per l'Inter è arrivato il momento di volare in Asia per la consueta tournée estiva. A Singapore l'ex ct azzurro vedrà la sua rosa rimpolparsi con il rientro dalle vacanze di Matias Vecino, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Mentre a Nanchino sarà la volta dell'ex capitano dell'Atletico Madrid Diego Godin.