Inter, Vecino pronto per la Juve. A Verona con Borja Valero-Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assenza di Gagliardini obbliga Spalletti a reinventare il centrocampo dell'Inter. E allora riecco Borja Valero contro il Chievo, con Vecino che lavora in vista della Juventus. L’infiammazione all’inguine riemersa nei due impegni ravvicinati con l’Uruguay di marzo sta scomparendo, ma l’idea è quella di giocare al Bentegodi con Borja e Brozovic, facendo al massimo fare un tagliando all’uruguaiano per poi riproporlo da titolare (non succede dal 24 febbraio, contro il Benevento) sabato prossimo con la Juve, conferma la Gazzetta dello Sport. L’altro dubbio è tra Karamoh e Candreva, con il francese favorito dopo la buona prova di martedì.