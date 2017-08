Inter, Vecino: "Siamo una squadra forte ma ora serve continuità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistato contro la Roma, Matias Vecino ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Questa vittoria ti dà ancora più fiducia, abbiamo vinto contro una squadra fortissima in trasferta quindi possiamo competere con le altre squadre in campionato. Il non mollare mai è la caratteristica di una squadra forte, siamo stati bravi a rimanere in partita e siamo stati premiati alla fine. Come vedi la squadra? Credo che questo tipo di vittorie ti danno consapevolezza della tua forza, ma siamo all'inizio e dobbiamo chiedere di più a tutti noi. Siamo una squadra forte, dobbiamo avere continuità perché se non facciamo così ogni domenica diventa difficile".