Inter, Vergani dopo l'esordio tra i grandi: "Emozione indescrivibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio con la prima squadra dell'Inter nell'amichevole di Lugano per Edoardo Vergani, che ha prontamente condiviso sui social la sua grande emozione dopo essere sceso in campo per la prima volta con i ‘grandi’ nerazzurri. “Esordio tra i grandi con questa maglia… emozione indescrivibile”, il suo post su Instagram. L’attaccante classe 2001, finito sui taccuini di diversi ds in questa finestra di mercato, è uno dei giovani monitorati con maggiore attenzione da mister Antonio Conte.