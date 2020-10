Inter, Vidal sulla sconfitta del suo Cile: "Sono triste ma con il sacrificio miglioreremo"

Sconfitta in extremis per il Cile degli interisti Alexis Sanchez e Arturo Vidal nel match d'esordio per le qualificazioni al Mondiale del 2022 contro l'Uruguay. Il centrocampista ex Barcellona ha commentato il ko attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Sono molto triste per quello che è successo ieri. Ma allo stesso tempo sereno e speranzoso per come abbiamo giocato contro una grande squadra che ha ottimi giocatori. Continuando a lavorare insieme con sacrificio e perseveranza raggiungeremo il nostro obiettivo".